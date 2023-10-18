محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

قدم شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق شرحاً تفصيلاً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من اعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 13 ألف متر تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس حي ثان أنه جاري مضاعفة الاعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة انهاء تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة لافتاً إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.