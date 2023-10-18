مصر تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

يأتي ذلك بعد الغارة الإسرائيلية الوحشية التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة ما يقرب من ألف فلسطيني.

وتسببت الجريمة الإسرائيلية، في غضب كبير في الدول العربية والإسلامية، وألغت الأردن بتنسيق مع مصر وفلسطين القمة التي كان مقرر لها أن تنعقد اليوم في عمان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الفلسطيني محمود عباس، والأمريكي جو بايدن.

