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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة الأهلي.. الاتحاد السعودي يعلن طرح الدفعة الثانية من تذاكر مونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء رسميًا، فتح حجز الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية في نستختها التي تقام في 2023.
وتستضيف السعودية للمرة الأولى في تاريخها كأس العالم للأندية في الفترة من 12 ديسمبر المقبل وحتى 22  من نفس الشهر.
وأصدر الاتحاد السعودي بيانا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، انطلاق حجز الدفعة الثانية من تذاكر مونديال الأندية المقرر إقامته في السعودية.
وسبق وأن طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم، تذاكر الدفعة الأولى لحضور مباريات كأس العالم للأندية، والتي نفذت بالكامل.
وتشهد النسخة الجديدة من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، مشاركة الأهلي المصري للمرة الرابعة على التوالي، بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الماضي، والتاسعة في تاريخ المارد الأحمر.

ويترقب الأهلي، مباراة افتتاح كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور الثاني من البطولة.
ويشارك فريق اتحاد جدة السعودي، كممثل عن البلد المستضيف في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق لقب الدوري السعودي للموسم الماضي.

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