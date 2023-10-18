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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مشاركة الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية الشتوية بتورينو على مائدة اجتماعات اللجنة المنظمة

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
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تشهد مدينة تورينو الإيطالية اليوم انطلاق أول اجتماعات اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص مع مدراء الرياضة والمسابقات  بمختلف مناطق العالم ويمثل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات.

وتقام الالعاب العالمية  في الفترة من  8 مارس حتى 16 مارس 2025 بمشاركة  2500 لاعبا ولاعبه، بالإضافة الى 625 مدربا، 3 آلاف متطوعا، ومن المتوقع مشاركة  300  الف متفرج، تعقد الاجتماعات على مدى يومين حيث تشهد مناقشة كوته كل منطقة وحصص دولها ، الى جانب  زيارة ميدانية لأماكن إقامة الالعاب والملاعب المقترحة كما يعقد مدراء الرياضة والمسابقات عدة اجتماعات  لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة  من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٣ ومناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة ٢٠٢٤ :٢٠٢٨
  وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي  علي عقد اجتماع موسع مع وفد الرئاسة  الاقليمية قبل السفر الى ايطاليا  للتأكيد على زيادة حصة برامج المنطقة خاصة وأن العاب النمسا 2017 شهدت مشاركة  16 دولة هي جميع دول المنطقة الحاصلين على اعتماد رسمي من قبل الاولمبياد الخاص الدولي أن يشاركوا في تلك الالعاب الشتوية رغم عدم وجود ثلوج في معظم بلدان المنطقة باستثناء لبنان والمغرب والأردن ، وبلغ عدد اللاعبين واللاعبات 289 لاعبا ولاعبة شاركوا في 4 رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي شهدتها الألعاب، وأنه خلال اجتماعه برؤساء وفود دول المنطقة الذين شاركوا بالألعاب العالمية بألمانيا 2023 تلقى حرص جميع برامج المنطقة على المشاركة في العاب ايطاليا ، خاصة وان العاب كازان 2021 قد الغيت بسبب متحور كورونا، بعد أن أعدت الدول اللاعبين وجهزتهم للمشاركة في تلك الالعاب.

وكما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر. ونحن حريصين على ان تورينو الإيطالية تشهد مشاركة أكبر عدد من دول المنطقة ال23 .

وكانت مصر قد شاركت في الالعاب الماضية بالنمسا 2017  في رياضة الهوكي الأرضي  بفريق مكون من 16 لاعبا، و4 لاعبين في الجري على الجليد، وبلغ حجم البعثة 29 فردا، وحققت مصر الفوز بخمس ميداليات متنوعة

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الالعاب العالمية الشتوية اجتماعات اللجنة المنظمة تورينو الإيطالية منطقة الشرق الاوسط احمد محمدي
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