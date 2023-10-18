محافظ القاهرة: نعمل جميعًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن مؤكدًا أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا يتراوح من ٣٠% إلى ٤٠% بالسوق منذ بدء المبادرة.

وشدد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار .

وسوق العبور مقام على مساحة ٣٠٠ فدان تضم ١٩٠ فدان للسوق المركزي، منها ١٦.٥ فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و١٥ فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى ١١٠ فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.

كما تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة.