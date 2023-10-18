رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الموقف المصري واضح وصريح تجاه الأزمة الفلسطينية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الموقف المصري الواضح والصريح القوي والمؤازر للقضية الفلسطينية مستوعب للأمن القومي المصري بمسؤولية شديدة وتاريخية، مؤكدا أن الشعب المصري خلف قيادته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "رأينا أميالا من المساعدات الإنسانية في أكبر طابور يمكن أن يراه أحد في العالم، ومتعطل عبوره حاليا بسبب القصف المستمر، وهناك حسم ووضوح ورؤية واضحة كانت عند الرئيس من البداية".

وتابع: "الإسرائيليون عايزين يهجروا الفلسطيينين، ولابد للشعب المصري وكل أطيافه أن تلتف حول القيادة السياسية في مشهد تاريخي لم ير العالم مثله، وإذا أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري بأي شيء يريده سنجد عشرات الملايين من المصريين يتحركون".

واستطرد: "نثق ثقة كبيرة في الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، وهي العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، وهو رئيس بطل وشجاع وحكيم".