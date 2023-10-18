وزير التنمية المحلية: متابعة يومية مع المحافظات لحركة الأسواق والتصدي لأي محاولة لزيادة الأسعار

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية أدوار أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق العبور في دعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

وطالب وزير التنمية المحلية من تجار سوق العبور باستمرار دورهم الوطني المهم للتخفيف عن المواطن فيما يخص أسعار السلع اليومية التي يحتاجها ، مضيفاً : دوركم وطني ومهم لدعم مبادرات الحكومة والتخفيف الي المواطن وخفض الأسعار .

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية علي منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور للتأكد من الأسعار المعلنة للبيع بالسوق للمواطنين وتجار التجزئة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توافر جميع السلع الأساسية للمواطن في السوق بأسعار مخفضة طبقاً للمبادرة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية مع المحافظات لحركة الأسواق والتصدي لأي محاولة لزيادة الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً توافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة .