حقوق إنسان البرلمان تطالب بمحاكمة الحكومة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى بمحاكمة رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلى وأعضاء حكومته وقيادات جيشه كمجرمى حرب بعد المجزرة البشعة وحرب الابادة الجماعية والتهجير القسرى بحق المواطنين الفسلطينيين؛ والقصف المتعمد للمستشفى الأهلى المعمدانى في قطاع غزة وقتل الابرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وادانت النائبة أمل سلامة الصمت المخزى من جانب أمريكا ودول أوروبا والمجتمع الدولى والمفوضية السامية لحقوق الانسان والامم المتحدة ومجلس الأمن تجاه الجرائم البشعة التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى؛ مؤكدة أن منظمات حقوق الانسان أصابها الخرس وفقدت دورها الانسانى رغم أنها كانت تصدع مسامعنا بالبيانات الكاذبة.

وأشادت النائبة أمل سلامة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفى مع المستشار الالمانى التى أكد فيها رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين الى سيناء؛ مؤكدة أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات تحافظ على الأمن القومى المصرى.

ودعت المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل مسئولياته بالضغط على اسرئيل بوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى.

