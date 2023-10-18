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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعدل شعاره ويضيف علم فلسطين

شعار الزمالك
شعار الزمالك
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عدَّلت حسابات الزمالك الرسمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شعار النادي، ليكون مزينًا بعلم فلسطين، دعما لقطاع غزة، والذي يشهد قصف متتالي من جانب العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 10 أيام.

وشهد مساء أمس الثلاثاء، قصف العدوان الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعداني بغزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى عشرات المصابين.

 

 

وحرص قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على دعم القضية الفلسطينية، يعد ظهوره بتي شيرت المنتخب الفلسطيني، بالإضافة إلى تغريدة بصورة لمسجد قبة الصخر تحت عنوان: "المقاومة حق".

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الزمالك فلسطين علم فلسطين قطاع غزة
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