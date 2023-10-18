الزمالك يعدل شعاره ويضيف علم فلسطين

عدَّلت حسابات الزمالك الرسمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شعار النادي، ليكون مزينًا بعلم فلسطين، دعما لقطاع غزة، والذي يشهد قصف متتالي من جانب العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 10 أيام.

وشهد مساء أمس الثلاثاء، قصف العدوان الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعداني بغزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وحرص قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على دعم القضية الفلسطينية، يعد ظهوره بتي شيرت المنتخب الفلسطيني، بالإضافة إلى تغريدة بصورة لمسجد قبة الصخر تحت عنوان: "المقاومة حق".