الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تناسق السياسات وتفاهم الشعوب

قال الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن هذا العام يوافق الذكرى السنوية الـ10 لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحها هو، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تناسق السياسات وترابط البنى التحتية وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم الشعوب.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الصيني خلال افتتاحه مراسم الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف الرئيس الصيني شي جين بينج، أن القمة تهدف إلى ضخ قوة دفع جديدة في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة للتنمية العالمية، وبناء منصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي كما اقترح تعزيز التعاون القائم على النزاهة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" معلنا أنه ستصدر الصين وشركاء التعاون وثيقة حول إنجازات وآفاق بناء نزاهة المبادرة ومبادئ رفيعة المستوى وإنشاء نظام تقييم النزاهة والامتثال للشركات المشاركة في تعاون "الحزام والطريق".

ولفت إلى أنه "سنعمل أيضًا مع المنظمات الدولية لإجراء البحوث والتدريب بشأن تعزيز النزاهة في تعاون "الحزام والطريق" كما أن الصين تُسرّع التنمية عالية الجودة لقطارات الشحن السريعة بين الصين وأوروبا، مضيفا أن روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة هي أهم مصدر قوة للبناء المشترك لـ"الحزام والطريق".

وأوضح الرئيس الصينى أن البناء المشترك للحزام والطريق هودعم متبادل يمكن أن يوصلنا بعيدا وأن مثل هذا التعاون يسعى إلى توفير حياة جيدة ليس لشعب دولة واحدة فقط، بل لشعوب الدول الأخرى، ويعزز الترابط والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة والتعاون والنتائج المربحة للجميع وأن "المواجهة الأيديولوجية والتنافس الجيوسياسي وسياسة التكتلات ليست خيارا بالنسبة لنا وما نقف ضده هو العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وفك الارتباط وتعطيل سلاسل التوريد".

وأشار إلى أن الصين ستعقد أول مؤتمر لـ "الحزام والطريق" حول تبادل العلوم والتكنولوجيا الصين وستصدر وثيقة حول إنجازات وآفاق بناء نزاهة "الحزام والطريق" كما ستزيد دعمها للتحالف الدولي للتنمية الخضراء لمبادرة الحزام والطريق، وأكد أن هناك مصرفين سياسيين بالصين يؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان لمبادرة الحزام والطريق كما تم ضخ 80 مليار يوان إضافية في صندوق طريق الحرير.