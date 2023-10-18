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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى العاصمة الكورية الشمالية (بيونج يانج).
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء، أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، رافق لافروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة إلى بكين، وعقد اجتماعات مع نظيره الصيني وانج يي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي مدعو أيضا لزيارة كوريا الشمالية، لكن الجدول الزمني للزيارة المحتملة يجب تنسيقه "عبر القنوات الدبلوماسية"، ولم يستبعد إمكانية تسريع هذه القضية خلال زيارة العمل التي يقوم بها لافروف.
وفي الشهر الماضي، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بزيارة رسمية إلى روسيا، وهي أول دولة يزورها منذ جائحة كوفيد-19، وفي 12 سبتمبر، وصل قطار كيم الخاص إلى محطة خاسان الحدودية، والتقى كيم وبوتين في ميناء فوستوشني.

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وزير الخارجية الروسي كوريا الشمالية
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