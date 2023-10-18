ندى ثابت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

أدانت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر الدموية التي تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن العدو الإسرائيلي ينتهج سياسات العقاب الجماعي ضد الأشقاء في غزة، ويرتكب أعمال إجرامية ومجازر دموية ووحشية ضد المدنيين العزل، مطالبة بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، بالموقف المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، مثمنة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.