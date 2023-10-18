اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
البوابة سبورت
الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء في ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.