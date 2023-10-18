عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه الأمثل.
وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
البوابة سبورت
مران الأهلي.. «كولر» يجتمع مع الجهاز المعاون
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.