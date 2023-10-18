شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
البوابة سبورت
مران الأهلي.. انتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا
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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.