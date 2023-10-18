مران الأهلي.. انتظام الدوليين قبل السفر إلى تنزانيا

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎