وسط حراسة مشددة.. المتهم بقتل شاب بالزيتون يمثل الجريمة

اصطحبت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم، المتهم بطعن شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بالزيتون، مما أسفر عن مصرعه إلى مسرح الجريمة وسط اجراءات امنية مشددة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

كشفت التحقيقات، الواقعة يرجع الي قيام المتهم بالتعدي علي الضحية بسلاح ابيض مطواة بسبب الغيرة.

وأمام النيابة العامة ادلي المتهم ، إن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه بمطواة، مما أسفر عن مصرعه ، داخل مسكنهما بمنطقة الزيتون وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعات التجديد له في الموعد المحدد ،

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عامل بمقهى لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أدى لوفاته لخلافات بينهما بالزيتون.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.