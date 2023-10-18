تطورات إصابة إمام عاشور وموقفه من المشاركة في مباراة الأهلي وسيمبا

يسابق الجهاز الطبي للأهلي الزمن لتجهيز إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مواجهة سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" إن إمام عاشور ما زال يعاني من بعض آلام في ساق القدم منذ الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي الماضية في الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن قرار سفر إمام عاشور إلى تنزانيا مع بعثة الفريق جاء بطلب من كولر على أمل تعافيه خلال التدريبات غدا في تنزانيا وقدرته على المشاركة في اللقاء أو تجهيزه لمباراة الإياب في حال عدم الدفع به في لقاء الجمعة.

وقال الإعلامي احمد شوبير في تصريحات إذاعية أن إمام عاشور لم يشارك في التقسيمة الجماعية للفريق خلال اليومين الماضيين وقد يشارك في المران الأخير قبل المباراة، ومشاركة اللاعب في مباراة سيمبا سيتحدد وفقا لحالة اللاعب وما يحدده المدير الفني.

وأصيب إمام عاشور في لقاء الأهلي والإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وغادر الملعب متأثرًا بإصابته.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، حاجة اللاعب لـ 10 أيام من أجل تأهيله بعد الإصابة التي تعرض إليها على مستوى الكاحل وقصبة القدم.

وتغادر بعثة الأهلي اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة إلى تنزانيا؛ من أجل خوض مباراة سيمبا التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

