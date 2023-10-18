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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«سياحة النواب»: العدوان الإسرائيلي يمارس إرهابا أسود في غزة.. ومصر تقود العالم لحل القضية

نورا علي
نورا علي
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قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن ما يفعله العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة يمثل إرهابًا أسود بحق الإنسانية جمعاء.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن ما يحدث في غزة لا يرضاه دين أو عقل أو إنسانية، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يستدعي سرعة المواجهة.

وأشارت نورا علي، إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في مقابل صمت رهيب للمجتمعات الدولية التي تناست دورها وصنعت غطاءً خبيثًا للتستر على هذا العدوان.

وأوضحت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي زعيم الأمة العربية تقف بالمرصاد لهذا العدوان وتقود العالم للتحرك حفاظًا على أرواح الأبرياء وحقوقهم التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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