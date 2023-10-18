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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين بإسرائيل إلى 31 شخصا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في إسرائيل خلال العنف المتصاعد مؤخرا بينها وبين حركة "حماس" إلى 31 مواطنا.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إعلان الرئيس الأمريكي جاء خلال زيارته الحالية لإسرائيل، مشيرة إلى أن بايدن بدأ عقب وصوله في إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن في وقت لاحق اجتماعا أوسع مع حكومة الحرب الإسرائيلية. 
 

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بايدن القتلى الأمريكيين بإسرائيل
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