"صحراء النقب" أرض عربية حل طرحه الرئيس السيسي على الاحتلال

تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتتدعي انه بشكل مؤقت وتضع حكومة الاحتلال عينها علي سيناء وسط رفض مصري لتصفية القضية الفلسطينية واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجيرهم الي صحراء النقب في الداخل الفلسطيني.

موقع صحراء النقب

وتقع صحراء النقب في أقصى الجنوب لدولة فلسطين، حيث تمتدّ مساحتها في المناطق الجنوبية لتبلغ 14.000 كم مربع، وتمتدّ صحراء النقب في الجزء الجنوبي لدولة فلسطين من أقاصي الشرق وحتى أقاصي الغرب، بحيث يحدها تشترك في حدودها مع الأردن شرقاً وصحراء سيناء غرباً ويفصلها عن البحر الأحمر مدينة إيلات من جهة الجنوب، أمّا من الجهة الشمالية فتعد مدينة الخليل من أقرب المدن الفلسطينية إليها.

تقع اليوم ضمن الحدود السياسية لدولة إسرائيل، نصف سكان منطقة النقب هم من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.

سكان صحراء النقب

وتقطن صحراء النقب الكثير من القبائل والعشائر العربية وترتبط ارتباطا اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن، وتنحدر معظم قبائل وعشائر النقب من قبيلة الترابين والتياها والعزازمة والقديرات والظُلام وقبائل اخرى، ويملكون حالياً من أراضي النقب ما يقارب ثلاثة مليون دونم، وتعتبر طبيعة المنطقة صحراوية جافة باستثناء الجزء الشمالي قضاء بئر السبع.

مناخ صحراء النقب

وتتميز النقب بمناخها الصحراوي وقلة سقوط الأمطار والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة. ترتفع الحرارة فيها صيفاً إلى 50 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً فتصل إلى 7 درجة مئوية. الرياح فيها شمالية شرقية وجنوبية غربية أحياناً تبلغ أقصى سرعة لها 25 م/ثانية. يبلغ معدل سقوط الأمطار شتاءً إلى 115 ملم.

أهم المدن وعدد السكان

أهم المدن النقب بئر السبع، رهط ثاني أكبر مدينة في النقب، عرعرة، تل السبع، تل عراد، كسيفة، حورة، اللقية، شقيب السلام، أم حيران، أم متان، القصر، اخشم، الأعسم، بير هداج، وادي النعم، ترابين الصانع.

يبلغ عدد سكان كبرى مدن النقب مدينة راهط 80.000 نسمة، ومدينة اللقية 15.000 نسمة، وكسيفة 17.000 نسمه وحورة 16.000 نسمة وتل السبع 16,000 نسمة وعرعره النقب 13.000 نسمة وشقيب السلام 13,000 نسمة والبلدات الثلاث عشر التابعة للمجلس الإقليمي أبوبسمة 40,000 نسمة في حين يبلغ عدد سكان القرى البدوية (غير المعترف بها) 120,000 نسمة.