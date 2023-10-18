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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بنبرة شديدة اللهجة.. السيسي يحذر ويوجه رسائل قوية للعالم حول التصعيد العسكري في غزة| فيديو

الوضع الإنساني في
الوضع الإنساني في غزة
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وجه الرئيس السيسي رسائل قوية للعالم حول التصعيد العسكري في قطاع غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وجاءت رسائل وتحذيرات الرئيس السيسي كالتالي:

• أطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في قطاع غزة.
• لم نقم بإغلاق معبر رفح منذ بدء الأزمة.
• نرفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريا.
• نرفض سياسية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
• مصر على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.
• الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.
• إذا طالبت من المصريين الخروج لرفض التهجير سيرى العالم الملايين.
• إذا كان هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل.
• ما يحدث في غزة الآن هدفه دفع السكان للهجرة إلى مصر.

 

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التصعيد العسكري في قطاع غزة القضية الفلسطينية المجتمع الدولي المستشار الألماني أولاف شولتز تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
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