طقس الإسكندرية.. ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم عودة للأجواء الخريفية مجددا مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم في ساعات الصباح الأولى على مدينة الإسكندرية 25 درجة مئوية، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة على أماكن متفرقة داخل المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس على الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك"، توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، حيث يتم تحديث التوقعات في الوقت الحالي ومتابعة تغيرات الطقس بشكل مستمر.

وأكملت هيئة الأرصاد عن توقعات حالة الطقس الإسكندرية اليوم، يسود طقس خريفى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مع سقوط أمطار على فترات متباعدة وفي أمكان متفرقة، وارتفاع نسبي في درجات الحرارة عن أمس، حيث تستمر برصد حركة السحب ونشاطها طوال اليوم للتنبيه في حالة وجود أمطار شديدة أو غريرة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي، استعدادها الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة تستجد عند سقوط الأمطار، حيث يتم نشر سيارات شفط المياه، مع التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية طوال اليوم للتعرف على حالة الطقس.