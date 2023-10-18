محافظ الإسكندرية: حياة كريمة أحدثت طفرة خدمية هائلة بقرى برج العرب

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ الإنتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعي (ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير) بنسبة 98%، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على (منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفي ومهني، ووحدة تدخل مبكر لذوي الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية).

وأشار الشريف، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع زراعي بيطري بقرية بهيج (الميثاق)، نظرًا لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالي بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.