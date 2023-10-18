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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: إسقاط صاروخ روسي وست طائرات بدون طيار انتحارية من طراز شاهد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أندريه كوفاليوف أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا موجها من طراز Kh-59 وست طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد خلال اليوم الماضي.
وقال كوفاليوف -في تصريحات نقلتها وكالةأنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجيش الروسي شن هجوما جويا وصاروخيا على أوكرانيا مستخدما صاروخ جو/ أرض موجها من طراز (Kh-59) وصواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز (S-300) وست طائرات بدون طيار هجومية. وقد أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكراني الصاروخ الموجه من طراز (Kh-59) وستة طائرات من طراز (شاهد)".
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين. وأضاف أن المباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية تعرضت لأضرار ودمار.

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أوكرانيا صاروخ روسي طراز شاهد
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