أوكرانيا: إسقاط صاروخ روسي وست طائرات بدون طيار انتحارية من طراز شاهد

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أندريه كوفاليوف أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا موجها من طراز Kh-59 وست طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد خلال اليوم الماضي.

وقال كوفاليوف -في تصريحات نقلتها وكالةأنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجيش الروسي شن هجوما جويا وصاروخيا على أوكرانيا مستخدما صاروخ جو/ أرض موجها من طراز (Kh-59) وصواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز (S-300) وست طائرات بدون طيار هجومية. وقد أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكراني الصاروخ الموجه من طراز (Kh-59) وستة طائرات من طراز (شاهد)".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين. وأضاف أن المباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية تعرضت لأضرار ودمار.