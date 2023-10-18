"حاجر خزام" تشهد أولى فعاليات مبادرة «كوني أقوى» للتوعية بسرطان الثدي.. صور

بدأ فريق العمل بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تنفيذ فعاليات مبادرة "كوني أقوى" تزامنًا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، للتوعية ضد مرض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض.

واختارت إدارة المستشفى، تحديدا منطقة حاجر خزام التي تقع على حدود الفاصلة بين محافظتي الأقصر وقنا لإقامة الندوات التوعوية، ضمن خطة تستهدف كل قرى ونجوع الصعيد، فضلا عن الندوات التي تقام داخل المؤسسات الحكومية.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، إنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف المحافظات للمشاركة في شهر أكتوبر الوردي، الذى يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه، مؤكدا أن ذلك إيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودوره المجتمعي فى خدمة محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أشار محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن مستشفى علاج الأورام بالمجان يعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والعديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للمستشفى.

وكانت إدارة مستشفى شفاء الأورمان، قد أطلقت مبادرة « كوني أقوي» لتوعية السيدات بسرطان الثدي والاكتشاف المبكر في عدد من القري والمدن بمحافظات الصعيد، ضمن حملات توعية للسيدات بالمؤسسات الحكومية عن مرض سرطان الثدي والاكتشاف المبكر، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك تزامنا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردى للتوعية ضد مرض سرطان الثدى والاكتشاف المبكر للمرض.

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