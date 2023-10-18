نيمار دا سيلفا يرعب الهلال السعودى

لم تخلو مسيرة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودى، من الإصابات المتعاقبة عليه، مما أثرت فى مسيرته الكروية، بعدما أصيب صباح اليوم الأربعاء، أمام أوروجواى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث أثار نيمار جونيور، أثناء مواجهة منتخب البرازيل، لنظيره أوروجواي، فجر الأربعاء، قلق زملائه، ومدربه فرناندو دينيز، بعد أن سقط في الدقيقة 44، على أرضية الملعب وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وحاول الجهاز الطبي إسعاف لاعب الهلال السعودي صاحب الـ31، لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر الملعب محمولا على سيارة الإسعاف، غادر على إثرها الملعب وهو يبكي من شدة الألم، وحمله عدد من المسعفين إلى غرفة خلع الملابس لعدم قدرته على السير.

وجاءت إصابة نيمار في الركبة بعد دقائق قليلة من تقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله داروين نونيز، مهاجم ليفربول.