«الصحة» توضح كيفية اتباع نظام غذائي صحي مناسب.. «البوابة» تستعرض فوائد تناوله «النشاط والحيوية وتقليل الالتهاب وتحسين صحة الأمعاء والشعور بالشبع والامتلاء».. «طبيب»: «هذه الوصفة تسهم في تقليل الوزن»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أفضل نظام غذائي صحي يناسب الجميع، قائلة إنه ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي إدخال الخضروات في جميع الوجبات وتناول الفاكهة أيضًا، فضلًا عن ممارسة الرياضة يوميًا.

ونصحت الوزارة، بضرورة الابتعاد عن الدهون المشبعة والدهون المتحولة بكثرة، بالإضافة إلى الأملاح والسكريات والحلويات، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة مثل: «خضراوات وتشمل" البروكلى والجزر والفلفل والطماطم- النشويات وتشمل "البطاطس والذرة والبازلاء الخضراء- الفواكه وتشمل البرتقال والبطيخ والتوت والتفاح والموز والعنب».

كما أنه يجب أن تكون نصف الحبوب التى تتناولها فى اليوم على الأقل من الحبوب الكاملة، وتشمل القمح والأرز والشوفان ودقيق الذرة والشعير والكينوا، وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية للقلب، والتي تأتي أساسًا من هذه الأطعمة، وزيوت سائلة في درجة حرارة الغرفة، مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، والأسماك الصحية للقلب مثل السلمون والتونة والماكريل، وأفوكادو، واستخدام الزيوت عند طهى الطعام بدلًا من الزبدة أو الكريمة أو السمن.

فوائد تناول نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي يساعد الجسم في فقدان بعض الوزن الزائد، كما أن له فوائد عديدة للصحة، وتدعم الدراسات المختلفة أنك إذا تناولت طعامًا صحيًا كل يوم، فإن عمليات ووظائف جسمك ستتحسن بشكل كبير، مما يجعلك تشعر بتحسن عام في صحتك، وفقًا لموقع "Eat".

تقليل الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والسريعة وغير الصحية

تناول الأطعمة الصحية تقل رغبة جسمك في اشتهاء الطعام غير الصحي مثل: السكريات والأملاح وغيرها، لذا يمكن اتباع نظام غذائي صحي بشكل يومي حتى يصبح جزءا من نمط الحياة اليومي.

الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح

يعتمد الجسم على الطاقة الغذائية والفيتامينات والمعادن والسوائل ومضادات الأكسدة لتعمل على النحو الأمثل، عند تناول طعامًا صحيًا، فإنها تمنح الجسم ما يحتاجه ليعمل بشكل جيد، داخليًا وخارجيًا، ولا يقتصر الأمر على تناول مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية لجسمك داخليًا فحسب، بل سيساعد أيضًا في تحسين مظهرك الخارجي، ويمكن أن تظهر التغذية الصحية على السطح الخارجي مع صحة العيون والجلد والأسنان والأظافر والشعر، كما أن التغذية الصحية تؤثر على الجسم من الداخل من خلال تحسين صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية والجهاز الهضمي السليم.

النشاط والطاقة

عندما تأكل بشكل صحي بانتظام، ستلاحظ اختلافًا في العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك الشعور بالنشاط والحيوية، وتحسين النوم، والتعافي بشكل أفضل، النظام الغذائي الصحي المتوازن يتضمن المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة الكافية للمساعدة في دعم الأداء الأمثل لعمليات الجسم.

تقلل الالتهاب

يؤدي تناول الطعام الصحي إلى انخفاض في الالتهاب بالجسم، لأن معظم الأطعمة "الصحية" تعتبر مضادة للالتهابات، بينما من المعروف أن الأطعمة غير الغنية بالعناصر الغذائية تسبب الالتهابات.

تحسين صحة الأمعاء

الوجبات الصحية تدعم جهازك الهضمي وتتجنب الانتفاخ وعدم الراحة ويبدو الجسم متماسكًا ونحيفًا، والأكل الصحي يمكن أن يحسن صحة أمعائك العامة، نظرت دراسة نشرتها Nature Metabolism في صحة القناة الهضمية لـ 9000 مشارك ووجدت أن اتباع نظام غذائي صحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببكتيريا الأمعاء الصحي.

الشعور بالشبع والامتلاء

من خلال التأكد من أن تحتوي الوجبة على كمية كافية من البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية، سيشعر جسمك بالشبع والرضا لساعات، لأن البروتين والألياف والدهون الصحية غير المشبعة كلها مفاتيح للحفاظ على الجسم ممتلئًا وسعادة الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن

وبدوره، يقول الدكتور محمود عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة، إن تنظيف القولون من العمليات الضرورية لفقدان الوزن، فالقولون أهم الأعضاء التي تخلص الجسم من السموم، موضحًا أنه هناك وصفة سحرية لا تقضي على الوزن الزائد فقط، بل إنها تساعد أيضًا على تنظيف القولون وتنقية الجسم من السموم.

ويتابع عفيفي، أن تناول نصف ملعقة من الزعتر، واليانسون، الشمر، الروزماري، الشاي الأخضر أو النعناع، في كوب ساخن وتناولها مرتين يوميًا، ستكون مفيدة للغاية للسيدات، لاحتوائها على أعشاب الشمر واليانسون التي تساعد في تعزيز هرمون الأنوثة، وتنظيف القولون من السموم التي تؤثر على عملية إنقاص الوزن، وتسبب آثار سلبية على الصحة.