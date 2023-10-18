ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ads
الزمالك خوان كارلوس أوسوريو سموحة الدوري الممتاز
ads