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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تواصل طرح السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة

منافذ متحركة لعرض
منافذ متحركة لعرض البيض بأسعار مخفضة
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أكد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، أن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات؛ حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه 
بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.

وأضاف الفولى، أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة، قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود،
مشيرًا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية  لخفض الأسعار ومنع استغلال التجار 
ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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السلع الغذائية اسعار مخفضة
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