"المعمداني".. بلينكن يجدد دعم واشنطن لحماية المدنيين ويعزي عباس في ضحايا الهجوم الإسرائيلي

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية أرواح المدنيين.

وكتب الوزير الأمريكي -عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء- "نشعر بعميق الأسف إزاء الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، مؤكدا ضرورة حماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقٌتل مئات الأشخاص في قصف إسرائيلي على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم تعازيه في ضحايا الهجوم على المستشفى في غزة قبل ساعات، كما أعرب عن دعمه الواضح للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - إن بلينكن تحدث هاتفيا مع عباس للتعبير عن تعازيه العميقة وأسفه لفقدان المدنيين لحياتهم جراء الانفجار الذي شهده المستشفى المعمداني في غزة.

يذكر أن حركات المقاومة الفلسطينية وعدة دول عربية وأجنبية أدانت الهجوم واعتبرته تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.