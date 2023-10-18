مصطفى شعبان: قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة مجزرة وجريمة وحشية

ادان الفنان مصطفى شعبان الهجوم على مستشفى المعمداني بغزة والتى وصفها مجزرة وجريمة وحشية لقوات الاحتلال .

ونشر شعبان على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر صورة لعلم فلسطين وكتب عليها :"المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة... هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعباً أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان".

وكانت اخر اعمال مصطفى شعبان الفنية مسلسل "بابا المجال" ، وشارك في بطولته رياض الخولى، باسم سمرة، سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، والإخراج أحمد خالد موسى.