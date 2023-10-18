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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عروض شعبية لأطفال الطور ضمن احتفالات أكتوبر بثقافة جنوب سيناء

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شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، فعاليات الحفل الفني، الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، تلاه باقة من التابلوهات الاستعراضية لفرقة فنون شعبية أطفال ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، والتى تضمنت رقصات استعراضية متنوعة منها "مصر يا أم الدنيا، أحلى بلد بلدي، فاصل للسمسمية، صعيدي، نوبي" وتخلل الاستعراضات فاصل من إلقاء الشعر للمواهب الفنية الصغيرة لقصيدة بعنوان "الشهيد" والتى نالت تفاعل الحضور، واختتم الحفل باستعراض "فيها حاجة حلوة".

الحفل بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والعديد من أهالي بمدينة طور سيناء.

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، ضمن برامج الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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