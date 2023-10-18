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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قبرص تدين بشدة الهجوم على مستشفى غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني
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أدانت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى "خسارة مأساوية في أرواح المدنيين".
وشددت الوزارة -في منشور لها على موقع "أكس " للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتهدئة الفورية.
وأضافت الوزارة "ندين بشدة الهجوم على مستشفى غزة والذي أدى إلى خسارة مأساوية للعديد من أرواح المدنيين"، حسبما نقلت صحيفة /سايبريس ميل/ القبرصية.
وشددت الخارجية القبرصية على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية تحت أي ظرف من الظروف، واحترام القانون الإنساني الدولي بصورة دائمة، مطالبة بالوقف الفوري للتصعيد.
 

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قبرص مستشفى غزة
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