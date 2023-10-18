أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين اثنين في قصف روسي على دونيتسك

أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني إيهور موروز، صباح اليوم /الأربعاء/ أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب شخصًا آخر جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "في 17 أكتوبر الجاري، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك بالتحديد في بلدة نتايلوف بينما أُصيب آخر في المنطقة خلال النهار".. مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في منطقة دونيتسك منذ بداية الحرب الشاملة لا يشمل بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي تسبب منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في مقتل 1743 شخصًا وإصابة 4262 آخرون في إقليم دونيتسك وحده.