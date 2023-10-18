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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير المستشفى الكويتي برفح: جيش الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني
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قال مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، صهيب الهمص، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آخر الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المستشفيات والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "الهمص" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن الاحتلال نفذ جرائم دولية وإبادة جماعية لأهل غزة، وقطع الإمدادات الغذائية والدواء عن القطاع، واستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وتابع، أن الاحتلال أرسل تهديدات صريحة للمستشفيات في قطاع غزة بالإخلاء الفوري، ما يهدد حياة المرضى والجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين.

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