برلماني: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب وإرهاب بتواطؤ أمريكا والدول الغربية

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، مجزرة قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة مجزرة حقيقية، ونقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الإسرائيلي، تؤكد ضرورة وقف الحرب الآن وفرض عقوبات دولية على إسرائيل حال استمرت حكومتها في هذا العدوان الغاشم على 2 مليون فلسطيني في القطاع.

وقال أبو عايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن قصف مستشفى المعمداني أكثر من جريمة حرب سافرة، إنه إرهاب دولة تجاوز كل الحدود تحت دعاوى زائفة ولا بد من وقف اسرائيل عن كل هذا ومحاسبة المسؤويلن عن هذه الجرائم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن جريمة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، تتواصل مع قتل 3 آلاف مدني فلسطيني اغلبهم من النساء والاطفال بدم بارد، وقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية.

وحذر أبو عايشة، أن اسرائيل تنفذ جريمة محو وإبادة شعب غزة من الوجود، وكل ذلك بتواطؤ من الدول التي صمتت على كل هذه الجرائم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.

واختتم أبو عايشة، بالإعلان عن تأييده الكامل للموقف الرسمي المصري من العدوان، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، والداعم تماما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والبقاء على ارضه ورفض مخططات تهجيره. لافتا إلى أن الغاء القمة الرباعية، صفعة على وجه اسرائيل وامريكا، كما ان الحميع يعولون على قمة القاهره للسلام السبت المقبل.

