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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: مستمرون في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت

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أطلقت مديرية  العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان "أعرف وأحمى نفسك" في مدارس التعلم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة، على مدار 5 أيام متتالية، والذى يهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة  .

جاء ذلك ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذاً لتوجيهات "الوزير" بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ اشتراطاتها فى قطاعات العمل المختلفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية المترددين من المخاطر التى تهدد السلامة داخل تلك الاماكن لتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة فى تقريرٍ للوزارة ، أن الملتقى جرت فعالياتها بمجمع مدارس مبارك كول بـ6 أكتوبر، والذى يضم مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – وامبابة الثانوية – وطلعت حرب الثانوية – والفنية المتقدمة للشئون الفندقية – ومدرسة الطباعة الثانوية الفنية – ومدرسة ابو رواش الصناعية - والجيزة الثانوية الصناعية ، وبمشاركة مركز تنمية الموارد البشرية والخدمات مدينة 6 أكتوبر، والوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج ، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أشرف سلومة .

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أحمد راشد محافظ الجيزة السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل حسن شحاته خطة الطوارئ فعاليات ملتقى محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته
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