إعلام النواب تطالب بتحرك دولي لوضع حد لممارسات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وصفت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، المجزرة الإنسانية التي نفذتها، قوات الاحتلال الاسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة ، بأنها جريمة مكتملة الأركان، واستمرار للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والإنساني في ظل صمت عالمي .

وطالبت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد للممارسات العنصرية والاجراميه التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويعد حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي سريع فيما وقع من إعتداءات وحشة على أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبرت النائبة هند رشاد، الصمت الدولي على ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة اعطاء اسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وإستمرار لجرائم الجيش الإسرائيلي ضد أشقائنا في فلسطين، وأن تعمد قصف المنشآت والأهداف المدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، لأبسط قيم الإنسانية .