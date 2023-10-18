الكنيسة القبطية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء .

وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وناشدت الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل، ويمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر

للاستعلام والتواصل على رقم 01281343275

01281343239

أو على الإيميل bless@blessegypt.org

نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع

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