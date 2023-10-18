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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

بطريركية الأقباط
بطريركية الأقباط الارثوذكس
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أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء .

وتضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وناشدت الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل، ويمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس  بمدينة نصر

للاستعلام والتواصل على رقم 01281343275

                                01281343239

أو على الإيميل bless@blessegypt.org

نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع

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أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية فلسطينى مساعدات والسلام
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