المستشار الألماني: الفلسطينيون ليسوا حركة حماس ولن نترك المدنيين وحدهم

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الفلسطينيين ليسوا هم حركة حماس، ويجب حماية المدنيين والعمل على وقف هذه المعاناة، متابعا "لهذا أتيت إلى مصر؛ لأنها جار مباشر لهذه المنطقة، وتتأثر من تداعيات هذا الأمر”.

وأكد المستشار الألماني في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مصر وألمانيا تعملان على أن تصل المساعدات إلى قطاع غزة، و"نؤكد أننا لن نترك المواطنين هناك وحدهم، والعالم سيقوم بدوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنيين المدنيين، ومصر وألمانيا لا تريدان لتداعيات هذا الأمر أن تنتشر في المنطقة، وأحذر الدول الأخرى أن تتدخل في هذا الصراع”.

وأضاف المستشار الألماني: “بالتعاون مع مصر، نود أن نمنع تداعيات هذه الحرب الفظيعة، والرئيس السيسي قام بدور مهم جدا في التفاوض، وخالص تقديري له”.