الجمعة.. التوعية بمتلازمة الإجهاد البصري في متحف الطفل

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم يوم تثقيفي للتوعية بالاجهاد البصري وتأثيره على قدرات التعلم وعلى جودة الحياة، وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر الثالثة عصرا ، بمركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل ".

وأشار الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إلى أن التوعية بالإجهاد البصري تتم سنويًا في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر في كثير من الدول حول العالم، أكثر من 45 دولة، من بينهم مصر، ويهدف هذا الحدث العالمي إلى توعية أفراد المجتمع بضرورة الاعتناء بصحة عيونهم، وفهم كيفية الحفاظ على أبصارنا وحمايتها على المدى الطويل.

وأكد حلمى، أن المشكلات التى من الممكن أن تؤثر على قدرات التعلم لدي أولادنا مشكلة "الإجهاد البصري" مما يجعل الطفل أو حتى الشخص البالغ لا يري بالشكل الأمثل رغم سلامة الإبصار، سواء كان يرتدي النظارة الطبية او بدونها.

وأضاف أن فعاليات اليوم يتم تقديمها فى حديقة متحف الطفل وتتضمن أنشطة فنية ورياضية ومسابقات وبعض الجوائز للأطفال.