ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر  2023 الجارى.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة،هي:القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والقليوبية ، والدقهلية ،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، والغربية ، ودمياط ...وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات،ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ، ووسطاء تأمين ، ومندوبين توزيع ، وأفراد أمن،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه  وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

FB_IMG_1697617021411
FB_IMG_1697617021411
FB_IMG_1697617019259
FB_IMG_1697617019259
FB_IMG_1697617017347
FB_IMG_1697617017347
FB_IMG_1697617015457
FB_IMG_1697617015457
FB_IMG_1697617013458
FB_IMG_1697617013458
FB_IMG_1697617011425
FB_IMG_1697617011425
FB_IMG_1697617009411
FB_IMG_1697617009411
FB_IMG_1697617007428
FB_IMG_1697617007428
FB_IMG_1697617005357
FB_IMG_1697617005357
FB_IMG_1697617003237
FB_IMG_1697617003237
FB_IMG_1697617001373
FB_IMG_1697617001373
FB_IMG_1697616999036
FB_IMG_1697616999036
FB_IMG_1697616997158
FB_IMG_1697616997158
FB_IMG_1697616995222
FB_IMG_1697616995222
FB_IMG_1697616993221
FB_IMG_1697616993221
FB_IMG_1697616990720
FB_IMG_1697616990720
FB_IMG_1697616988640
FB_IMG_1697616988640
FB_IMG_1697616986604
FB_IMG_1697616986604
FB_IMG_1697616984538
FB_IMG_1697616984538
FB_IMG_1697616982516
FB_IMG_1697616982516
FB_IMG_1697616980501
FB_IMG_1697616980501
FB_IMG_1697616978433
FB_IMG_1697616978433
FB_IMG_1697616976331
FB_IMG_1697616976331
FB_IMG_1697616974299
FB_IMG_1697616974299
FB_IMG_1697616972301
FB_IMG_1697616972301
FB_IMG_1697616970246
FB_IMG_1697616970246
FB_IMG_1697616968278
FB_IMG_1697616968278
FB_IMG_1697616966313
FB_IMG_1697616966313
FB_IMG_1697616964260
FB_IMG_1697616964260
FB_IMG_1697616962247
FB_IMG_1697616962247
FB_IMG_1697616960171
FB_IMG_1697616960171
FB_IMG_1697616958162
FB_IMG_1697616958162
FB_IMG_1697616956060
FB_IMG_1697616956060
FB_IMG_1697616953600
FB_IMG_1697616953600
FB_IMG_1697616951547
FB_IMG_1697616951547
FB_IMG_1697616948321
FB_IMG_1697616948321
ads
التأمين الصحي البطالة الرئيس عبدالفتاح السيسي القليوبية حسن شحاته ذوي القدرات الخاصة ذوي الهمم فرص العمل مهندسين مراقب جودة نشرة التوظيف الدورية وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل وظيفة خالية
ads