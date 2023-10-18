"العمل": 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023 الجارى.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة،هي:القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والقليوبية ، والدقهلية ،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، والغربية ، ودمياط ...وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات،ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ، ووسطاء تأمين ، ومندوبين توزيع ، وأفراد أمن،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

FB_IMG_1697617021411

FB_IMG_1697617019259

FB_IMG_1697617017347

FB_IMG_1697617015457

FB_IMG_1697617013458

FB_IMG_1697617011425

FB_IMG_1697617009411

FB_IMG_1697617007428

FB_IMG_1697617005357

FB_IMG_1697617003237

FB_IMG_1697617001373

FB_IMG_1697616999036

FB_IMG_1697616997158

FB_IMG_1697616995222

FB_IMG_1697616993221

FB_IMG_1697616990720

FB_IMG_1697616988640

FB_IMG_1697616986604

FB_IMG_1697616984538

FB_IMG_1697616982516

FB_IMG_1697616980501

FB_IMG_1697616978433

FB_IMG_1697616976331

FB_IMG_1697616974299

FB_IMG_1697616972301

FB_IMG_1697616970246

FB_IMG_1697616968278

FB_IMG_1697616966313

FB_IMG_1697616964260

FB_IMG_1697616962247

FB_IMG_1697616960171

FB_IMG_1697616958162

FB_IMG_1697616956060

FB_IMG_1697616953600

FB_IMG_1697616951547