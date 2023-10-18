بالفيديو.. السفير جمال بيومي: دعم الصمود الفلسطيني طلب عاجل حاليًا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الطوق الوحيد هو صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين سوف يفوق عدد الإسرائيليين مما يهدد مستقبل هذه الدولة التي يكون نصف سكانها أعداء، فضلا عن معاداة سوريا ولبنان ومصر والأردن أي مستقبل لدولة كهذه.

وأضاف "بيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على ضفائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الطلب العاجل حاليًا هو دعم الصمود الفلسطيني بإدخال الغذاء والأدوية والمياه التي تلزم الشعب الفلسطيني ثم دعم صمود هذا الشعب، موجهًا التحية لكل فلسطيني يتمسك بأرضه ولا يغادرها.

وأشاد بالبيانات الصادرة من وزارتي الخارجية الأردنية والمصرية بالإضافة إلى ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الذي عده أقوى من البيانيين، مؤكدا أن إسرائيل تخسر تماما كل مستقبل لها.