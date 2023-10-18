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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفي الفيوم الجامعي يستقبل 11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم الجامعي استقبل 11 مصابا، بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بالطريق بعد مدخل الفيوم بحوالي 7 كيلومترات، وإنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلتهم إلى المستشفى.

 وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة على جانب الطريق وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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