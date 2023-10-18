بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: قصف مستشفى المعمداني أمر مؤلم وغير مسبوق

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أسفه وحزنه الشديد بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء والإصابات، مشيرًا إلى أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مستشفى المعمداني، غير مسبوق ومؤلم بسبب حجم الدمار وقتل المواطنين عشوائيا، فضلا عن نسف المباني فوق أصحابها واختفاء الآلاف من أهالي قطاع غزة تحت الأنقاض.

وقال "بيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 3 آلاف حتى الآن، مستنكرا القتل العشوائي من جيش نظامي مفترض أنه من دولة عضو في الأمم المتحدة، وقعت على معاهدات في أوسلو عام 1993 بإنشاء دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 ولم تف بالتزاماتها.

وأضاف أن هذه الحالات الإجرامية يمكن أن ندينها لكن الذي ندينه أكثر النفاق الدولي الذي يحدث.