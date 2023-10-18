وكيل دفاع الشيوخ: مجزرة مستشفى المعمداني استمرار لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني

استنكر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرة للمستشفى الأهلي العربي المعمداني والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا بها نتيجة تهدم منازلهم من نيران الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام .

وأكد اللواء طارق نصير في بيان له اليوم، أن هذا العمل وماسبقة من أعمال يعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وكذلك الشرعية الدولية وأبسط القيم الإنسانية ويعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولي.

ودعا عضو البرلمان العربي كل البرلمانات في كل دول العالم إدانة هذا العمل الهمجي والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة والتي أصبحت سلوكا يوميا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد نصير بضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وثمن وكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كاف الأصعدة لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والدعوة لعقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى مائدة المفاوضات وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

