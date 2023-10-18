جامعة حلوان تنظم ندوة عن "الميثاق الأخلاقي للطالب"

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة الدكتور حسام بهنسي الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.

ومن جانبه أشاد عميد الكلية بالندوات الطلابية التي تساهم في اكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، مضيفاً أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في زيادة الرضا الاجتماعى، ويحافظ على قيم المهن المختلفة وأخلاقياتها .

وفي نفس السياق قال وكيل الكلية أن الندوة تدور حول تعريف الطلاب بأهداف الميثاق الأخلاقي، وما هي حقوقهم والقوانين التي يخضع لها الطالب داخل الحرم الجامعي، ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وصفات الطالب الجامعي المثالي، مضيفاً أن الكلية تسعى نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية.

كما شرح الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع واستعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعيتهم بما يحدث من حولهم وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة. وحث الطلاب على ضرورة ممارسة الأنشطة التى تساهم فى تنمية مهاراتهم وحثهم ان يكونوا على مستوى عالي من المسئولية التي تقع على عاتقهم تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه.