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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة كارثي بسبب نفاد المواد الطبية والوقود

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل إن الوضع الصحي في غزة كارثي بسبب نفاد المواد الطبية والوقود.
وأصاف جبريل - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية" -أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة فضلا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة "، مؤكدا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات. 
وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة "، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات.
 

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الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد المواد الطبية غزة
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