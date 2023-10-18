فرنسا تدين بشدة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة

أدانت فرنسا بشدة مساء أمس الغارة التي استهدفت مستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، والتي أودت بحياة عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وذلك في بيان صادر من وزارة الخارجية الفرنسية- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- وشددت على أن القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع (الإسرائيليين والفلسطينيين) ويجب أن يتيح حماية السكان المدنيين، ويجب فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل منذ بداية الجرب الإسرائيلية على غزة، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يزيد على 11 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة، هذا وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 قتيل فلسطيني، على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع. وكشفت مصادر فرنسية مطلعة أن ضحايا مستشفى المعمداني تجاوز 800 قتيلا، فيما نفت إسرائيل استهداف المستشفى، قائلة أن الانفجار كان بسبب صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي. أصدرت الحركة بيانًا نفت فيه الاتهام الإسرائيلي. وجاء هذا الهجوم في وقت يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.بالإضافة إلى ذلك، قتل 80 فلسطينيا بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس، بينما أعلنت زارة الداخلية في غزة إن 37 فلسطينيا قتلوا في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع.

المعمداني وتُعرف كذلك باسمِ مجزرة المستشفى الأهلي العربي هي مجزرةٌ ارتكبها سلاح الجوّ الإسرائيلي حينما أغارَ على المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة في ساعات الليل الأولى من ليلة أمس( السابع عشر من أكتوبر 2023). أصابت الغارة الجوية الإسرائيلية العنيفة ساحة المستشفى والتي كان فيها العشرات من الجرحى فضلًا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال. تسببت هذه المجزرة الإسرائيلية في كارثة حقيقيّة حيث مزَّقت أجساد الضحايا وجعلتهم أشلاء متفرّقة ومحترقة، فيما تحول المستشفى إلى بركة من الدماء.

جدير بالذكر أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني يعد أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس. يعمل المستشفى مُنذ عام 1882، وقد أسسته جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، وأداره لاحقًا المذهب المعمداني الجنوبي كبعثة طبية بين عامي 1954 و1982. عادَ المستشفى تحتَ إدارة الكنيسة الأنجليكانية في الثمانينيات.

وحاولت إسرائيل طرد الفلسطينيين في شمال القطاع من منازلهم، فكثفت قصفها طوال أيام على مُدن الشمال والوسط لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق الجنوب. استقبلَ مستشفى المعمداني المئات من النازحين الذين فرّوا من منازلهم بسببِ السياسات الإسرائيلية في تهجيرهم عمدًا، ورغم كونه مشفى ومعروفةٌ إحداثياته فقد تعرّض لقصفٍ إسرائيلي جانبي في وقت متأخر من يوم 14 أكتوبر ما أدى إلى إصابة 4 موظفين.الفناء.

واستمرَّت الغارات الإسرائيلية على مناطق قريبة جدًا من المستشفى، ما دفعَ آلاف النازحين للفرار منه هو الآخر، فالمشفى كان يؤوي حوالي 6000 نازح ثم بعد وصول الضربات الإسرائيلية للمناطق القريبة منه فرَّ الكثير وظلَّ حوالي 1000 من النازحين يحتمون في الفناء.

أمرت إسرائيل قبل ساعات قليلة من المجزرة بإخلاء 21 مستشفى في غزة، بما في ذلك المستشفى المعمداني، لكن موظفي المشفى وسكان المنطقة رفضوا الاستجابة إلى الدعوى الإسرائيلية التي تهدف لتهجيرهم من مدنهم قسرًا كذلك أرادوا مواصلة علاج المصابين والمرضى.