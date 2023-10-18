محافظ أسوان يوجه بمتابعة معدلات تنفيذ 56 مشروعًا بقريتي المحاميد والشراونة بإدفو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقريتى الحجز قبلى وبحرى بمركز إدفو بإجمالى 56 مشروعا يستفيد منها أكثر من 69 ألف مواطن موزعين على 23 قرية فرعية وتابع .

وأشار إلى أن الجولة شملت متابعة التشغيل التجريبى لمجمعات الخدمات بالمحاميد والشراونة والتأكد من انتظام سير العمل بهما، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب النصرا، وتطوير مكتب بريد نجع هلال بنسبة 100 % لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالمحاميد بنسبة 99 %، وأيضًا إنشاء وحدة إسعاف المحاميد بنسبة 90 %.

ولفت إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد مشروع إنشاء مركز شباب عزبة سليم جودة، وتطوير مدرسة التعليم الأساسى وإنشاء المدرسة الثانوية، وتطوير مكتب البريد والمجمع الزراعى بالشراونة بنسب 95 % لكل مشروع، فضلًا عن تفقد أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب، وأيضًا أعمال توصيل خطوط وشبكات الطرد ومحطات الرفع والمعالجة بالقريتين وتوابعهما بنسب تتراوح مابين 60 إلى 98% .

وقد أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد بالالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز وتلافى كافة الملاحظات المرصودة، بجانب سرعة الإنتهاء من أعمال التوصيلات الداخلية الخاصة بغرفة التحكم ووصلات الحريق، وأيضًا أعمال ربط خطوط ووصلات الإنترنت والفايبر داخل المجمعات الخدمية، مع ضرورة الإلتزام بحسن الإستقبال والتعامل مع المواطنين والاهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبة فى أقصر وقت.

وشدد على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها، علاوة على عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

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